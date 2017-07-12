Трамп-младший: встреча с Весельницкой ничего не принесла

Дональд Трамп-младший сообщил, что его встреча в июне 2016 года с российским адвокатом Натальей Весельницкой не принесла ничего полезного для президентской кампании отца и он никогда не рассказывал об этом отцу.

В интервью поздно вечером 11 июля с Fox News старший сын президента Трампа сообщил, что "вероятно, встречался с другими людьми из России", помимо Весельницкой, с которой он встречался в июне 2016 года, после того, как ему сообщили, что возможная встреча является помощью правительства России его отцу. Однако он настаивал, что не пытался координировать свои действия с целью повлиять на выборы или навредить противнику отца Хиллари Клинтон.

Некоторые члены Конгресса заявили, что встреча с Весельницкой, как это следует из сообщений по электронной почте, выпущенных самим Трампом-младшим 11 июля, стала доказательством "сговора" с Россией. Сенатор-демократ Рон Виден считает, что электронные сообщения доказывают: Трамп-младший "пытался сговориться с враждебной иностранной державой, чтобы подорвать американскую демократию". Трамп назвал эти обвинения "смешными" и "наигранными". Трамп-сын сказал, что он не сообщил отцу о встрече с Весельницкой, потому что ему "нечего было сказать".

"Это были потраченные впустую 20 минут", – сказал он. "Для меня это было исследование оппозиции", которое, как он надеялся, может дать "конкретные доказательства" против Клинтон. "Оглядываясь назад, я, вероятно, сделал бы все по-другому", – сказал Трамп-младший.