Президент США Трамп и первая леди отправляются в Париж

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп планируют отправиться 12 июля во Францию с двухдневным визитом. Чета Трампов прибудет во Францию 13 июля и примет участие в праздновании Дня Бастилии в Париже, который отмечается 14 июля. Об этом в среду сообщил Белый дом.

Трамп также проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которые, как ожидается, будут касаться конфликта в Сирии и глобальных усилий по борьбе с терроризмом. Макрон пригласил Трампа отметить День Бастилии в Париже во время телефонного разговора, состоявшегося в прошлом месяце. Помимо национального праздника Франции, в этом году также отмечается 100-летие вступления США в Первую мировую войну.

Согласно недавнему исследованию центра Pew, только 14 процентов французских граждан уверены в способности Трампа "поступать правильно в мировых делах". Поездка во Францию состоится менее чем через неделю после того, как Трамп вернулся с саммита "Группы 20" в Гамбурге, и в то время, как его администрация оказалась под ударом из-за преданных гласности сведений о контактах людей Трампа с россиянами, якобы пытавшимися повлиять на исход выборов в Америке.