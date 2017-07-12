Закон об отмене законов. Эфир в 18:05

В начале июля президент Владимир Путин подписал документ, известный как закон о реновации жилья в Москве, которая предполагает снос около 4,5 тысяч домов и переселение жителей в новостройки.

Теперь собственники квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах Москвы, не желающие переезжать куда-то по прихоти властей, могут рассчитывать разве что на счастливый случай или принципиальную позицию судов, если, конечно, те, встанут на сторону собственников.

Реновация в Москве. Чего ждать от этого закона и почему он касается не только жителей российской столицы?

В студии Радио Свобода - депутат совета депутатов района Лефортово Александра Андреева, сопредседатель общественной организации "Право на землю", адвокат Станислав Станкевич и эксперт Общественного экологического совета Москвы Алина Енгалычева.