Картель Мединского

Министерство культуры России готовит иск о защите чести и достоинства к партии "Яблоко", которая опубликовала расследование о признаках картельного сговора при госзакупках ведомства. Центр антикоррупционной политики "Яблока" выяснил, что за последние 3 года больше всего госзаказов на проведение различных фестивалей получали структуры, связанные с окружением министра культуры России Владимира Мединского.

В сумме компании, подведомственные Минкульту, заработали на госзаказах 106,3 миллиона рублей. Речь, в частности, идет о Ростуризме и Студии театрального искусства. Партия "Яблоко" просит проверить обнаруженные факты Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

В Министерстве культуры говорят, что информация "Яблока" не соответствует действительности и порочит репутацию ведомства, а делать выводы о картельном сговоре на основании того, что "Мединский знаком с половиной страны и почти всей Москвой по меньшей мере, – смешно".

В последнее время Владимир Мединский стал фигурантом нескольких громких скандалов, связанных с возможной фальсификацией одной из его научных монографий и срывом премьеры балета Кирилла Серебренникова "Нуреев" в Большом театре.

В расследовании "Яблока" говорится, что сотрудники центра антикоррупционной политики партии отследили 12 госзакупок с подозрениями на сговор, организованных с 2014 года Министерством культуры РФ и подведомственными ему структурами: федеральным агентством Ростуризм и бюджетным учреждением "Студия театрального искусства". Госзаказ разделили 4 фирмы, связанные через бывших учредителей.

Аналитики выяснили, что несколько фирм, участвовавших в госзакупках, связаны общим телефоном или адресами с фирмой бывшего бизнес-партнера Мединского – Егора Москвина, который сейчас входит в наблюдательный совет Российского военно-исторического общества. Исходные данные перечисленных юридических лиц совпадают с координатами компании ЗАО "Корпорация "Я", которая на 69% принадлежит отцу Мединского ‒ Ростиславу Мединскому.

Еще один близкий к Мединскому человек, Елена Кречетова, является учредителем компании "Медиа- консалтинг" и руководит Фондом целевого капитала РВИО. По подсчетам юристов "Яблока", фирма Кречетовой получила на торгах от Минкульта и Ростуризма больше 35 миллионов рублей.

Руководитель антикоррупционного центра партии "Яблоко" Сергей Митрохин рассказывает, что никакой реакции ФАС на расследование о министерстве культуры пока нет, и объяснил, почему в партии решили проверить именно Министерство культуры:

Тендеры проходят явно фиктивные, очень искусно имитирующие конкурентность

– Мы обнаружили подозрительную деятельность целого ряда структур, которые принадлежат либо родственникам господина Мединского, либо его явным бизнес-партнерам в прошлом, а в чем-то, видно, и в настоящем, – говорит Митрохин. – Кто-то входит с ним в какие-то советы, а раньше занимался с ним коммерческой деятельностью. И все это сложилось в очень стройную картину. В расследовании фигурируют не очень большие суммы, конечно, у нас бывают находки в сфере госзакупок и большего размера, но чувствуется системность этой деятельности. Потому что тендеры проводятся явно фиктивные и очень искусно имитирующие свою конкурентность. Что касается возмущения Мединским нашим расследованием – он, видимо, сейчас в нервном состоянии по поводу своей диссертации и других претензий к его работе, а тут еще и мы! Но мы никогда ничего не высасываем из пальца, наша работа основана на открытых источниках, мы в них глубоко копаемся, и те сведения, которые мы находим, абсолютно достоверны, – рассказал Сергей Митрохин.

О перспективах судебного иска Минкульта против партии "Яблоко" говорит один из авторов расследования Алексей Карнаухов:

Все данные, которые мы представили, взяты из открытых источников

– Сведения, которые мы огласили в расследовании, министерство не опровергло. Там просто назвали его "смешным". Ответа по существу нет. Все данные, которые мы представили, взяты из открытых источников, их нетрудно проверить. И если вдруг начнется судебный процесс, мы их охотно представим публике еще раз. Но мне кажется, что судебных перспектив нет. Из сообщений СМИ не совсем понятно, что именно собирается защищать Минкульт – то ли честь и достоинство Мединского, то ли деловую репутацию ведомства. Если честь и достоинство Мединского, то не вполне понятно, при чем здесь Министерство культуры, потому что это частное лицо, это физическое лицо, отдельная персона, и Министерство этим заниматься не должно даже теоретически. Что касается репутации Министерства культуры, то я полагаю, что единственное лицо, которое действительно портит эту репутацию, это сам министр Мединский, с которым связаны все последние расследования, громкие события, и наш эпизод – только один в долгой череде других, – говорит Алексей Карнаухов.

Действительно, министр культуры РФ Владимир Мединский – один из главных российских ньюсмейкеров последнего времени. Не так давно с подачи проекта "Диссернет" его чуть не лишили степени доктора исторических наук – на основании фальсифицированной монографии. Однако 7 июля диссертационный совет по истории Белгородского госуниверситета сделал вывод, что диссертация чиновника отвечает всем необходимым требованиям. Теперь это решение должен рассмотреть экспертный совет ВАК по истории, а затем президиум ВАК. Окончательное решение будет утверждено Министерством образования и науки.

Кроме того, Мединского называют одним из возможных инициаторов запрета на балет Кирилла Серебренникова "Нуреев", премьера которого должна была состояться в Большом театре, а сейчас перенесена на неопределенный срок.

СМИ со ссылкой на свои источники пишут, что спектакль снят по звонку Мединского, на которого "надавил" духовник президента РФ Владимира Путина епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов). Мединский якобы напугал директора Большого театра Владимира Урина возможными пикетами православных активистов и попросил подумать о переносе балета на потом.

Режиссер Владимир Мирзоев считает, что Владимир Мединский, возглавляющий Министерство культуры с 2012 года, прекрасно вписался в российскую политическую жизнь и стал ее послушным представителем. По мнению режиссера, Мединского можно назвать идеальным чиновником:

Все его решения совпадают с линией партии

– Он абсолютно бесхребетное существо, которое имеет внешний облик интеллигентного человека. У него до какой-то степени подвешен язык, он по крайней мере не мычит, а что-то говорит, это не часто встречается в чиновной среде. Потом он автор каких-то книжек, которые, наверное, часть публики читает с удовольствием, – говорит Мирзоев. – Не знаю, сам ли он пишет или они, как диссертация, созданы с помощью каких-то товарищей. Наверное, тот уровень интеллигентности и артикулированности, который демонстрирует Мединский, считается достаточным и желательным для человека, занимающего такой пост. А так как он абсолютно идеальный шаблонно мыслящий чиновник, то все его решения совпадают с линией партии. Вся его деятельность на посту министра культуры – идеальное зеркало тех людей, которые принимают в стране политические решения, – считает Владимир Мирзоев.

Снятие балета "Нуреев" по звонку министра – не первое вмешательство чиновника в дела репертуарного театра. Владимир Мирзоев считает, что рано или поздно громкая премьера состоится – возможно, в следующем году, после выборов, когда политическая повестка дня в России немного изменится:

Это просто солдат – ему дают задание, он его выполняет

– Я согласен с мнением комментаторов, которые считают, что Кремлю просто не очень хотелось принимать участие в такой острой дискуссии. Герой постановки Большого театра – очевидно неудобная личность со всех точек зрения, – считает Мирзоев. – И вот православные патриоты вновь идут против либеральной интеллигенции, и Кремлю надо занять какую-то позицию, говорить на эту тему, принимать в этом участие хотя бы на словах. Это очень неудобно, ведь Путин объявил, что он сейчас будет с православной молодежью… Лучше это просто перенести, чтобы не было неловких ситуаций, – я думаю, что это так, не более того. Что касается участия в этом всем Мединского – может быть, если его попросили позвонить и что-то сказать директору, он это и сделал. Но он не является политическим субъектом, это просто солдат, которому дают задание, и он его выполняет, – полагает режиссер Владимир Мирзоев.