Российский бизнесмен отрицает наличие компромата на Клинтон

Российский бизнесмен и владелец компаниии Crocus Group Арас Агаларов категорически отверг свою причастность к передаче компромата на Хиллари Клинтон сыну президента США Дональду Трампу-младшему. Об этом Агаларов заявил сегодня в интервью Business FM. О том, что бизнесмен располагает информацией, которая порочит экс-кандидата в президенты Клинтон, стало известно из переписки Трампа-младшего с пиар-специалистом Робом Голдстоуном. Наличие переписки сын президента США подтвердил в своем твиттере во вторник.

По информации Голдстоуна, компромат на Клинтон Трампу-младшему предложил его знакомый певец и бизнесмен Эмин Агаларов, сын владельца Crocus Group. Арас Агаларов подчеркнул, что не передавал своему сыну никаких материалов, касающихся Клинтон. При этом он подтвердил, что его сын знаком с сыном президента США.

Голдстоун в своем письме указывает, что компромат на Клинтон Арасу Агаларову передал некий человек, пост которого соответствует должности генерального прокурора России. Трамп-младший сообщил, что собирался позвонить Эмину Агаларову, но вместо этого ему было предложено встретиться с российским адвокатом Натальей Весельницкой.

Ранее газета The New York Times сообщила, что встреча Трампа-младшего и Весельницкой прошла в июне прошлого года. На ней также присутствовали зять и советник президента США Джаред Кушнер и руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт. По словам сына президента, встреча не оказалась полезной. Весельницкая свою связь с Кремлем отвергает и утверждает, что у нее никогда не было компромата на Клинтон.

В США ведется расследование возможных связей предвыборной кампании Трампа с Россией. CNN со ссылкой на источники сообщает, что спецпрокурор по данному расследованию Роберт Мюллер изучит содержание беседы старшего сына президента США с российским юристом. Дональд Трамп-старший в своем твиттере похвалил сына за откровенность и назвал его "человеком высокого качества". Однако саму переписку осудили как сторонники президента, так и его противники.