Красноярские борзые

В Красноярске не утихает обсуждение зарплаты депутатов Законодательного собрания Красноярского края, которую сами народные избранники повысили себе вдвое на одном из последних заседаний в году. Скандал разразился после того, как в прямом эфире утренней программы местного телеканала ведущий поздравил депутатов с шикарными возможностями: устроиться на работу, а потом повышать себе размер оплаты труда.

Ролик, в котором показан фрагмент эфира красноярского телеканала ТВК, стал по-настоящему вирусным – хотя сообщения о повышении депутатами собственных зарплат появились в местных СМИ еще до его выхода в эфир. На сегодняшний день видео посмотрели более 700 тысяч человек.

Событие, о котором идет речь в сюжете, состоялось еще раньше, в начале июня. На заседании профильного комитета краевого парламента депутаты обсуждали вопрос о повышении зарплат работникам бюджетных организаций. Речь шла о "госслужащих, руководителях муниципальных предприятий, библиотекарях, врачах". В итоге депутаты единогласно проголосовали за – но лишь за увеличение собственных зарплат.

Согласно принятым поправкам к закону, больше станут получать парламентарии, министры и другие высшие должностные лица региона. На сегодняшний день депутатские зарплаты в Красноярском крае в среднем составляют около 100 тысяч рублей. После повышения эта сумма вырастет в два раза. Этого удалось достичь, поменяв в действующей версии закона всего несколько строк. Решение было принято быстро и без особой огласки. Так же быстро его подписал и губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

Депутаты считают повышение своих зарплат обоснованным, поскольку по сравнению с федеральными чиновниками получают в разы меньше, а трудиться приходится чуть ли не больше. "Данный закон распространяется на всех лиц, замещающих государственные должности Красноярского края. Очевидно, что депутаты Законодательного собрания Красноярского края, получающие заработную плату, не составляют и половину всего количественного состава лиц, занимающих государственные должности края, – рассказал Радио Свобода руководитель пресс-службы Законодательного собрания Владимир Корецкий. – Обоснованность такого решения понятна: длительное время заработная плата лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, не корректировалась. Как справедливо недавно отметил губернатор, уровень оплаты труда лиц, занимающих государственные должности в крае, один из самых низких в России".

Корецкий успокаивает: до принятия корректировок бюджета края зарплата у депутатов останется прежней. А осенью может они, быть может, и вообще не захотят утвердить себе новые нормативы оплаты труда.

Примечательно, что на телеканале, благодаря которому эта новость вышла за пределы региона, работают в качестве приглашенных ведущих целых два нынешних депутата Законодательного собрания Красноярского края. Один из них, Илья Зайцев, долгое время проработал журналистом. Сейчас на все вопросы красноярцев он говорит, что в отпуске и ничего не может пояснить. Но с готовностью собирается пообщаться со всеми, как только вернется в город.

Первый комментарий:

"Уважаемый Илья Александрович, очень хорошая опечатка про отвращение. Вы пишете обо всем, но про свою свежеповышенную зарплату ни слова. Хватит уже вести себя в стиле стеснительного Алёна, наберитесь уже мужества (если оно есть, конечно), перестаньте прятаться за спины друзей, которые рассказывают везде, что вы в отпуске".

"Это просто аморально"

Другие бюджетники региона не стесняются в выражениях в адрес депутатов, столь высоко оценивших свой труд. Они считают, что законодатели буквально плюнули им в лицо. Оклад медицинских работников в регионе составляет сейчас 7500 рублей. Хирург районной больницы Иван Матвеев утверждает, что чиновники давно перестали считать врачей за людей. Врачи пытались изменить ситуацию, приняв участие в протестах врачей 2013 года, но безуспешно.

Мы для них биологический мусор

– Знаете, что я вам хочу сказать. Давным-давно, в девяностые годы, наше население выбрало капиталистический строй, поправ все, что было сделано коммунистической партией. Что вы сейчас хотите от этой власти? Они работают для себя, мы для них биологический мусор. Мы являемся лекарями биологического мусора, и нас туда же опускают. Есть элита, которой наплевать на все. Что я могу думать? Я приспосабливаюсь к жизни, к которой меня приспосабливает государство. Я уже ничего не думаю.

– В 2013 году вы небольшим коллективом Балахтинской центральной районной больницы Красноярского края объявили "итальянскую забастовку". Вам удалось тогда отстоять свои права?

– Наша забастовка никак ни на что не повлияла. Они испугались, сделали временные послабления, и мы получили премию, что является фактом, подтверждающим нашу правоту. Единственный раз за двадцать пять лет жизни. Сотрудники говорили, что средний медицинский персонал получил по пять тысяч, а мы, врачи, по десять тысяч. Плюс они пошли на некоторые другие уступки. Прекратилось похабное отношение к сотрудникам – некоторым из нас угрожали, в основном медсестрам. Я им сразу сказал: "зачем вы сюда лезете, вы люди зависимые, вам уехать некуда". А мы, врачи, почти все оттуда уехали. Работать там дальше не имело смысла.

– Сколько сейчас составляет ваша заработная плата?

Хватает на коммунальные услуги и немного поесть

– Я сейчас работаю врачом в районной поликлинике и получаю 25 тысяч рублей. Да, мне дали этот миллион (1 миллион рублей "подъемных" по программе "молодой специалист". – Прим. РС). Разделите его на пять лет, получается 12 тысяч доплаты в месяц за то, что я живу в сельской местности. Вот так и живем. Ну да, дали жилье какое-то, которое никогда не будет моим и которое наполовину было пригодным для проживания. Мне пришлось его отремонтировать, сделать санузлы, я вложил туда еще около сорока тысяч. Оклад базовый у меня около 7 тысяч рублей. Как нам сказали, гарантированная часть зарплаты – 18 тысяч. Недавно у нас была жалоба сотрудников, прошла проверка, которая сказала, что все свое мы получаем. Вот эту гарантированную часть платят, и радуйтесь. Восемнадцать тысяч сто пятьдесят шесть рублей. А все остальное – премия. Ни на что их не хватает. Коммунальные услуги и немного поесть.

– Как сейчас оснащают районные больницы? Хватает ли медикаментов?

– В каждом районе по-своему. Состояние больницы у нас на нулевом уровне, мы оказываем нулевой уровень помощи. По факту у нас идет уровень амбулатории. То есть нам запрещают делать все, даже если ты умеешь. Нас не оснащают. В случае чего мы сразу на себя вызываем санитарную авиацию или кого-то еще. Больных вывозят. Мы раны шьем, прыщи вскрываем, иногда грыжи разрешают делать. Направления в город штампуем сутками. Конечно, что-то экстренное делаем, а все плановые операции у нас забрали. Лекарств хватает, антибиотики есть, остальное не нужно.

– Приезжают ли к вам молодые специалисты из города?

– На государственную службу уже почти никто не идет. Только патриоты. Все молодые идут в частную медицину. Но я не хочу ехать в город, потому что не люблю городскую жизнь. Люблю лес, рыбалку. А так, конечно, можно и на Север, в Туруханск поехать, будут платить и 120 тысяч.

– Вы разочаровались во власти, когда попытались с ней бороться, но у вас ничего не получилось?

– Как можно разочароваться, когда маленький коллектив пытается сломать систему? Нужно же трезво оценивать всю обстановку. Это ситуация в целом. Это идет от президента и от всего строя.

"Они ничего не боятся"

Красноярские политологи оценивают поступок краевых парламентариев в контексте глобальных изменений политической обстановки в регионе. Фактически население края оказалось в стороне от возможности влияния на чиновников путем самостоятельного их выбора. На недавних выборах Законодательного собрания Красноярского края практически полную победу одержала партия "Единая Россия", и теперь в крае фактически нет реальной оппозиции. "Они могут делать все что угодно. Но они не поняли то, что происходит сейчас. И не просчитали то, что рано или поздно Путин будет выполнять заявленные на прямой линии технологии, защищать простой народ от нерадивых чиновников, – считает политолог Юрий Москвич. – Они рискнули повысить себе зарплаты. Они сейчас оправдываются, говорят, что это только со следующего года, говорят, что по шкале выплат Красноярский край почти на самых последних позициях. Но конфликт совершенно очевиден. Конфликт как с населением, так и с обозначенной линией президента Путина. Который несколько дней назад выдвинул свой новый ключевой лозунг, о том, что у чиновников и руководителей предприятий стало "слишком много борзоты". Ну и вот: борзый законодательный парламент Красноярского края решил, что у него нет оппонентов, что население безмолвствует, что президенту не до этого. Я думаю, что это достаточно большая их политическая неточность, и мне интересно будет посмотреть, как это разрешится. Мне кажется, не в пользу законодательного собрания".

По официальным данным, средняя заработная плата в Красноярском крае в первом квартале 2017 года составляла чуть больше 36 тысяч рублей. Средняя пенсия – около 14 тысяч рублей. Величина прожиточного минимума в Красноярском крае равна 11 тысячам рублей в месяц. Дефицит бюджет Красноярского края составляет 14,3 миллиарда рублей.