Квартиры от Матвиенко, недорого

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко (по Конституции – третий человек во властной иерархии России) объявила войну не дворцам, но хижинам. Точнее, общежитиям. Встретившись с членами Палаты молодых законодателей (есть и такая организация при СФ), Матвиенко высказалась против студенческих общежитий. Она хочет заменить их молодежными кооперативами и “другими формами совместного проживания”:

Само слово "общежитие" дискредитировало себя за годы советской власти, и до сих пор это наследие в виде общежитий очень редко разрешается, потому что их нельзя приватизировать. В общежитии человек становится "рабом ситуации" — он не может его продать, взять ипотеку, купить себе квартиру. Чтобы человек, который недорого заплатил за такую квартиру, мог понимать, что это уже его собственность. Пусть это 50 квадратных метров, но для начала это неплохо. Потом он заработает, эти метры продаст или вложит и улучшит свои жилищные условия.

Студенческие общежития – это по большей части действительно не самое уютное и презентабельное жилье. Вопрос, однако, в том, насколько представления Валентины Матвиенко о возможностях студентов близки реальности. Тут у многих есть большие сомнения.

Екатерина Винокурова:

Они там настолько оторвались от реальности?

Один вон ржал над квартирами 25 кв м, что смешно, что их покупают. А эта считает, что студент может купить себе "для начала" 50 кв м - недорого же, налетай.

И дело даже не в том, что ее сын в 30 лет стал вице-президентом банка "Санкт-Петербург, когда мать была губернатором этого города.

Но вот она же активно топила за реновацию и убеждала людей, что их переселят в новые хорошие квартиры.

Вот у нее какие квартиры в голове тогда были, интересно?

Андрей Минкин:

Я хоть и не студент, но для меня тоже 50 квадратов неплохо :)

Сколько же инопланетян в правительстве.

Михаил Шокин:

Необитаем космос правительственных мозгов.

Сергей Бандуровский:

Новый русский встречает на улице нищего. Узнает в нем одноклассника. Разговорились.

— А у меня последнее время что-то все наперекосяк: «Мерс» вчера разбил, жена надоела, джакузи протекает... А ты-то как?

— А я, Коля, уже три дня ничего не ел...

— Ну, брат, так нельзя! Надо себя заставлять!

«Пусть это 50 квадратных метров, но для начала и это неплохо».

В некоторых случаях реакция на инициативу главы СФ была достаточно выразительной и без слов:

Тем временем наиболее креативная часть публики уже задумалась над тем, как бы могло выглядеть “студенческое жилье от Матвиенко”:

Не забыли, обсуждая предложение Валентины Матвиенко, пользователи соцсетей и королеву Марию Антуанетту, по преданию, советовавшую оголодавшему народу есть пирожные, коли у них нет хлеба, и сына самой Матвиенко – Сергея, предпринимателя- миллиардера, одно время располагавшего недвижимостью не только в России, но и в Эстонии:

А вот и аргументация, во многом расставляющая точки над “i” в вопросе недорогих квартирах и их (не)доступности:

Геннадий Мартынов:

...Валентина Матвиенко добавила, что частный сектор «уже давно строит доходные дома и сдает квартиры в наем». Вот именно, Валентина Ивановна, не бюджет государственный разного рода правящих жуликов и воров финансирует, а именно частный сектор строит на свои кровные гроши здания, а государство через адресные социальные программы покрывает расходы социально нуждающихся на аренду помещений для жилья. И ведь работает схема без сбоев, яхт самых больших в мире, и самых богатых в мире чиновников государственных.

Валентина Матвиенко, кстати, не первый представитель высшего российского чиновничества, открывший для себя мир небольшого жилья. Ранее о том, что существуют и квартиры площадью 20 кв. м, узнал первый вице-премьер Игорь Шувалов:

Не являются тайной и сведения о недвижимости самой Валентины Матвиенко. Последние из имеющихся в открытом доступе данных – за 2016 год:

Матвиенко владеет несколькими земельными участками, домом площадью 729 квадратных метров, квартирой (290 квадратных метров) и одним машино-местом. Годом ранее в декларации спикер Совфеда указала 160,36 миллиона рублей дохода, из которых 152,6 миллиона были выручены за счет продажи квартиры и машино-места в Москве.

Иными словами, на своей жилплощади Валентина Ивановна могла бы разместить – исходя из "нормы" в 50 кв. м –​ 20 студентов. И еще 19 "квадратов" осталось бы. Шувалова позабавить.