От Антарктиды откололся огромный айсберг и движется на север

От антарктического шельфа откололся огромный айсберг и начал двигаться на север.

Как говорят учёные, айсберг площадью 5800 квадратных километров образовался в период с 10 июня по 12 июля в результате раскола на леднике Ларсен Си, который развивался годами.

Ледяная глыба размером в 175 километров в длину и около 50 километров в ширину - один из крупнейших айсбергов, наблюдавшихся за последние 30 лет. Этот гигант весит более триллиона тонн. Потребуется несколько лет, чтобы он растаял.

Считается, что образование айсберга не связано с глобальным изменением климата и его таяние не повлияет на уровень моря. Однако ученые опасаются, что исчезнование айсберга может привести к дальнейшему распаду остальной части ледникового шельфа. В этом случае уровень моря может подняться примерно на 10 сантиметров, считают исследователи.