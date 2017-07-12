Россиянам в Гамбурге грозит до 10 лет тюрьмы за участие в беспорядках

Двум россиянам, арестованным в Гамбурге за участие в беспорядках накануне и во время саммита "Большой двадцатки", грозит до 10 лет тюрьмы. Окончательное решение примет суд. Об этом сообщили в прокуратуре Гамбурга.

Арестованные находятся в камере предварительного заключения. Их подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений и сопротивлении полиции. По данным прокуратуры, россияне бросали в полицейских бутылки.

Всего в Гамбурге во время беспорядков задержали шестерых граждан России. Четверых вскоре отпустили.

В ходе акций протеста в связи с саммитом "Большой двадцатки", который прошел 7–8 июля, агрессивные левые экстремисты нападали на полицейских, поджигали автомобили, громили и грабили магазины рядом с местом проведения саммита. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Пострадали более 200 полицейских, задержаны и арестованы свыше 200 протестующих. Расследованием беспорядков занимается специальная комиссия.