Кого Путин привез на Валаам

Владимир Путин прибыл на остров Валаам, где находится крупный Спасо-Преображенский монастырь. В самом этом факте нет ничего необычного – российский президент ездит туда на богомолье не в первый раз. Куда больше заинтересовало публику то, с кем Путин туда приехал.

Присутствие, судя по всему, спутницы в автомобиле президента России хорошо заметно на видеозаписи, сделанной телеканалом “Звезда”:

Екатерина Шульман:

Вам, конспирологи. Говорят, на видео с 0.13 секунды можно разглядеть сидящую в машине женщину, которая делает жест, показывающий, что она не хочет выходить. Она, кажется, в красном платье.

Путин захлопнул дверь и пошел по своим валаамским делам один. Сопровождаемый в соцсетях ироническими и конспирологическими комментариями – некоторые из комментаторов, кстати, не уверены в том, что на заднем сиденье находилась именно дама.

Александр Коляндр:

Я не знаю, кто это, но Путин у него работает водителем. Кстати, ремень безопасности водителя заведён за сиденье, как если б Путин ездил не пристегнутым.

И цитата из одной статьи "обычно Сечин садится на заднее сиденье своей машины, причем в отличие от всех чиновников, он садится не справа, а слева, то есть позади водителя. Это наиболее безопасное место. Я однажды спросил у него, почему он так делает. Он ответил, что это привычка с прошлой работы."

Но большинство комментаторов все же настаивает на “женской” версии:

Наталья Геворкян:

Сам привез, сам открыл даме дверь... и тут же поспешно закрыл. Что же у него все дамы, которых лучше не показывать? Беспокоюсь.

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Татьяна Тихомирова:

Как органичен Путин в роли водилы.

Как это часто бывает – работа такая – “разруливать ситуацию” пришлось пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову. И он сделал это совершенно неподражаемо:

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос Дождя о том, кого Владимир Путин вез в своей машине на Валааме. «Понятия не имею», — сказал он.

Другие комментаторы смотрят вглубь и задаются вопросами:

Holmogor talks:

А вот знаете что интересно. Зачем эти деликатные видео нам показали? Раньше же никогда видеослужба таких проколов не делала.

Впрочем, на часть публики устрашающее впечатление произвел уже сам факт нового посещения Путиным Валаама – считается, что там президент России склонен обдумывать и принимать важные и даже роковые политические решения. В частности, он был на Валааме весной 2014 года – после аннексии Крыма и в самом начале украинского кризиса.​