Евросоюз требует от Великобритании признания финансовых претензий

Переговоры между Брюсселем и Лондоном по Брекзиту могут начаться лишь после того, как будет достигнут прогресс по трем основным вопросам – статусу граждан ЕС в Великобритании, Северной Ирландии и финансовым претензиям к Великобритании, заявил глава делегации ЕС Мишель Барнье.

Барнье отметил, что финансовые претензии к Лондону не являются требованием "выкупа" или "наказанием". Глава делегации Евросоюза пояснил, что речь идет о финансовых обязательствах, которые Великобритания приняла на себя во время членства в ЕС.

В Брюсселе считают, что для покрытия предшествующих обязательств по членству в Евросоюзе Великобритания должна заплатить от 60 до 100 миллиардов евро. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подобные требования отвергает.

Первый раунд переговоров по конкретным условиям Брекзита состоится 17 июля.