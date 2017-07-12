ООН возобновила наземные гуманитарные поставки на север Сирии

ООН возобновила 12 июля наземные поставки гуманитарной помощи населению сирийской северной провинции Ракка.

Как сообщила Всемирная продовольственная программа ООН, первые партии продовольствия начали получать тысячи вынужденных переселенцев в городе Мансура (к западу от города Ракка) и соседних районах.

Ранее, в июне, режим Башара Асада разрешил ООН направлять гуманитарную помощь по дороге, ведущей из Алеппо в город Камишли, на северо-востоке страны.

В указанных районах провинции скопились люди, бежавшие из-за военных действий в городе Ракка и окрестностях, где повстанцы - при поддержке коалиции во главе с США - пытаются вытеснить боевиков группировки "Исламское государство" ("ИГ", запрещена в России). По данным ООН, с апреля этого года свои дома там покинули более 190 тысяч человек, ещё порядка 50-и тысяч остаются в осаждённом городе.

Многие дороги в провинции были заблокированы с 2014 года, когда административный центр Ракка захватили силы "ИГ", объявив его столицей своего халифата в Сирии.