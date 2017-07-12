В Лондоне умер искусствовед Игорь Голомшток

12 июля в лондонской больнице скончался искусствовед Игорь Наумович Голомшток. Ему было 88 лет.

Отец Голомштока, инженер Наум Коджак, происходивший из семьи крымских караимов, был в 1934 году арестован, и сыну дали фамилию матери.

Голомшток работал в реставрационных мастерских и в отделе передвижных выставок министерства культуры, в Изобразительном музее имени Пушкина.

Часть искусствоведческих книг Голомштока была опубликована, в том числе первая советская книга о Пабло Пикассо (в соавторстве с Андреем Синявским), но главные работы подверглись идеологическим гонениям — например, альбом Поля Сезанна, монография "Эстетическая природа течений в современном зарубежном искусстве", а книга о Иерониме Босхе вышла под псевдонимом уже после эмиграции автора.

Гонения на Голомштока были вызваны не только тем, что он защищал в суде своего друга Синявского, но и тем, что он отстаивал самостоятельность своих взглядов в области искусствоведения.

С 1972 года Голомшток жил в Англии, писал о тоталитарном искусстве, печатался в журналах "Континент", "Синтаксис", делал переводы, выступал на Би-Би-Си и Радио Свобода, где два года назад в программе "Мифы и репутации" представил книгу своих воспоминаний "Занятие для старого городового: Мемуары пессимиста".