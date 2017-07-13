Совет Европы: закон об НКО - "иноагентах" нарушает права человека

Российское законодательство о некоммерческих организациях, так называемый закон "об иностранных агентах" не соответствует международным и европейским стандартам в области прав человека. Об этом заявил глава комиссии Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс, выступая в качестве третьей стороны в Европейском суде по правам человека.

Применение этого закона препятствует работе организаций гражданского общества в России, нарушает права на свободу объединений и свободу выражения мнений. Помимо проблем с финансированием, НКО "иностранные агенты" и их сотрудники сталкиваются с травлей и преследованиями со стороны властей, а иногда даже подвергаются нападениям, написал Муйжниекс.

Он также не согласен с российским определением "политической деятельности" в отношении общественных организаций. По его словам, деятельность, которую закон квалифицирует как "политическую", является основополагающей формойработы организаций гражданского общества. Глава комиссии Совета Европы по правам человека отмечает, что российский закон "об иностранных агентах" мешает правозащитным и гражданским объединениям в России защищать общественные интересы.

В марте ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобы российских некоммерческих организаций на закон об "иностранных агентах". В одно дело объединены жалобы от 61 НКО, среди которых ассоциация в защиту прав избирателей "Голос", "Комитет по предотвращению пыток", Сахаровский центр, правозащитный центр "Мемориал", музей "Пермь-36" и другие.