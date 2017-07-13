СМИ: на востоке Украины в "ГУЛАГах" работают тысячи заключенных

На востоке Украины, на территориях подконтрольных пророссийским сепаратистам, действуют трудовые лагеря, где подневольному труду подвергаются тысячи заключенных. Полученные от этого доходы идут на финансирование так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщила в четверг немецкая радиостанция Deutschlandfunk со ссылкой на свидетельства бывших узников, передает "Немецкая волна".

По данным журналистов, там содержатся около 10 тысяч человек, многие из которых отбывают наказание незаконно, поскольку подлежат амнистии, которую украинские власти объявили ещё в 2014 году. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская отметила, что правительство в Киеве не способно помочь своим гражданам, узникам этих лагерей, поскольку украинские законы в этом регионе не соблюдаются.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью радиостанции заявил, что Украина уже три года не имеет доступа к этим регионам, и тем более к местным тюрьмам, и указал на важность давления на Россию. Глава германского бюро международной правозащитной организации Human Rights Watch Венцель Михальски также отметил, что на переговорах по урегулированию в Донбассе крайне редко обсуждаются права людей, живущих на подконтрольных сепаратистам территориях.

Украинская "Восточная правозащитная группа" называет эти лагеря "ГУЛагом с одобрения Москвы". По ее оценкам, ежемесячный доход от подневольного труда заключенных составляет до 500 тысяч евро.

Власти "ЛНР" и "ДНР" на просьбу прокомментировать эту информацию не отреагировали.