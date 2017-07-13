Основатель "НКО-ТВ" покинул Россию после ареста ведущего канала

Правозащитник и основатель "НКО-ТВ" Темур Кобалия временно покинул Россию после ареста сотрудника канала Александра Батманова. Как сообщил Кобалия в комментарии для Радио Свобода, он уехал в Грузию, поскольку опасается возможных провокаций. "Чтобы снизить риски, я решил все-таки уехать. Если бы полиция хотела нормального диалога, они бы меня вызвали, нормально позвонили. Я никогда не скрываюсь", – заявил Кобалия.

Ведущий "НКО-ТВ" Александр Батманов был задержан на прошлой неделе в Волгограде. Полицейские заявили, что журналист якобы украл из магазина колбасу и хлеб. На два дня Батманова закрыли в одном из кабинетов в отделе полиции – без еды и воды. Журналист попытался сбежать, но упал с высоты третьего этажа и сломал себе ноги. В настоящее время, несмотря на то, что у полицейских, как утверждает Кобалия, нет никаких доказательств вины журналиста, Батманов находится в следственном изоляторе. В комментарии для Радио Свобода основатель "НКО-ТВ" называл дело в отношении своего соратника "бредом". Правозащитник отметил, что перед арестом Батманов занимался расследованием строительства стадиона "Волгоград-Арена" и изучением распределения президентских и местных грантов. За юридической и материальной помощью для Батманова Кобалия обратился в несколько международных правозащитных организаций.

На самого Темура Кобалию сотрудники правоохранительных органов ранее также оказывали давление. В частности, в ноябре прошлого года, когда правозащитник находился за границей, полицейские пытались попасть в его квартиру. Позднее в полиции объяснили свои действия "проверкой документов". Кроме этого, неизвестные вламывались в офис "НКО-ТВ" в Волгограде. В 2013 году в реестр "иностранных агентов" был внесен "Молодежный центр консультации и тренинга" Кобалии. Такое решение Минюст России принял после участия НКО в грузино-российском форуме, который возглавляет правозащитник.

"НКО-ТВ" было основано в 2015 году. Канал осуществляет свою деятельность на частные пожертвования. Одной из своих главных задач "НКО-ТВ" называет "популяризацию деятельности некоммерческих организаций и гражданских объединений, активной части граждан и молодежи". "НКО ТВ" стремится к тому, чтобы коммуникации между НКО, СМИ, органами власти носили конструктивный характер и приводили к согласию и взаимопониманию, которые необходимы для совместного решения социальных проблем", – говорится на сайте интернет-канала.