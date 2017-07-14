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Спорт

Непопулярными методами

Матчем за Суперкубок России между столичными командами – нынешним чемпионом страны "Спартаком" и обладателем кубка "Локомотивом" – 14 июля стартует новый сезон в российском футболе. Первые игры чемпионата в Премьер-лиге, который в последние годы проводится по системе "осень-весна" состоятся 15 июля. Сезон начинается на фоне разговоров о необходимости ужесточить лимит на участие в российских командах иностранных игроков – ради будущих успехов сборной России.

В межсезонье самые большие изменения произошли в петербургском "Зените", который, несмотря на большие финансовые вливания в клуб, два года подряд завоевывал лишь бронзовые медали и не получал права на участие в Лиге Чемпионов. Новым тренером команды назначен итальянец Роберто Манчини, сменивший румына Мирче Луческу. Генеральным директором клуба вновь стал Сергей Фурсенко, вместе с ним в "Зенит" на должность спортивного директора вернулся Константин Сарсания – оба занимали эти посты, когда "Зенит" добивался самых больших своих успехов, среди которых – победа в кубке УЕФА и в матче за Суперкубок Европы. Фурсенко и Сарсания обещают в кратчайшие сроки преобразить команду, не выполнявшую в последние годы поставленные перед ней задачи.

Новый генеральный директор петербургского "Зенита" Сергей Фурсенко
Новый генеральный директор петербургского "Зенита" Сергей Фурсенко

"Зенит" немедленно развернул активную деятельность на трансферном рынке, купив как иностранных, так и российских футболистов, в том числе ведущих игроков "Ростова" – Кристиана Нобоа, Дениса Терентьева, Дмитрия Полоза и Александра Ерохина. Последние двое перешли в "Зенит" в качестве свободных агентов. Это немедленно породило разговоры о том, что петербургская команда хочет ослабить своих конкурентов, перекупая лучших российских игроков, дефицит которых очень ощущается в российском футболе из-за действующего лимита на легионеров. Одновременно "Зенит", похоже, собирается избавиться от нескольких закупленных еще недавно и за немалые деньги игроков, в том числе – от подававшего когда-то большие надежды Александра Кокорина. По сообщениям в прессе, он не понравился своему новому тренеру "недостаточной агрессивностью в завершающей стадии атаки".

"Спартак" же вел себя на трансферном рынке настолько спокойно, что многие наблюдатели предположили отсутствие средств у команды. Ходили слухи, что в "Спартак" перейдет лучший бомбардир российского чемпионата последних двух сезонов Федров Смолов, но они не оправдались.

Заметным событием в межсезонье стало возвращение в казанский "Рубин" Курбана Бердыева, под руководством которого команда не раз становилась чемпионом. Кстати именно Бердыев неофициально руководил тем "Ростовым", который год назад преградил "Зениту" путь в Лигу Чемпионов, а потом запомнился победой над "Баварией" и успешной игрой с другими европейскими грандами.

Евгений Ловчев - о новом футболе
Евгений Ловчев - о новом футболе
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Ну а ужесточение лимита на легионеров ради возможного улучшения качества игры сборной стало темой обсуждения даже на недавней "Прямой линии" Владимира Путина – он идею поддержал. А значит решения по этому поводу можно ожидать уже скоро, полагает собеседник Радио Свобода – спортивный обозреватель, в прошлом игрок московского "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев.

–​ После того, как главным тренером "Зенита" стал Роберто Манчини, а Сергей Фурсенко и Константин Сарсания вновь возглавили администрацию "Зенита", на трансферном рынке началась невиданная в последние годы активность. Она обсуждается в спортивной российской прессе. Зенит опять скупает игроков в огромном количестве, продает тоже. Вы видите логику в селекционной деятельности "Зенита?" Что это, построение команды на Лигу чемпионов, может быть, ослабление конкурентов в Чемпионате России?

Иностранные тренеры не будут выращивать российских футболистов, они приходят "делать результаты"

– У меня на радио были программы, и мне звонили люди из Питера и говорили: "Мы не любим этот "Зенит". Мы любили "Зенит", когда играли Аршавин, Кержаков, Быстров, Игонин, Малафеев..." Я пять человек вам назвал, а там были и другие воспитанники Питера. И люди говорили именно о том, что "любят питерцев". В какой-то момент, когда совсем сблизились "Зенит" и "Газпром" с его деньгами, Питер захотел соперничать с Москвой. И пошел путем приглашения иностранных футболистов и иностранных тренеров. Иностранные тренеры не будут выращивать российских футболистов, они приходят "делать результаты". Неслучайно сейчас после провалов – два раза третьи места, задачи, которые ставились в Лиге чемпионов, чуть ли ни выиграть ее, не выполнены – вернули обратно Фурсенко, назначили Манчини. А Фурсенко когда-то уже вел переговоры с Манчини по поводу того, чтобы тот возглавил сборную России. И сейчас вернулся к тому, чтобы пригласить его вместе с Сарсания.

Манчини приходит не для того чтобы кого-то выводить на какой-то уровень, укреплять сборную России к чемпионату мира. Он приходит выполнить задачу. И, естественно, сразу ставит вопрос о том, что надо укрепить команду, взять того-то и того-то. Теперь о российских футболистах. Иностранцев за большие или небольшие деньги покупают, а здесь ведь практически каждый клуб стал торговым домом. Поэтому можно взять бесплатно игроков из Ростова, а потом продать. Даже если они не подойдут, они создадут во время сборов какой-то ажиотаж, какую-то конкуренцию, а потом можно всегда продать этих людей. Но самое главное, конечно, руководство "Зенита" недовольно, что клуб – не чемпион.

–​ Вы упомянули игроков, которых "Зенит" получил фактически бесплатно, я думаю, что вы имеете в виду Полоза и Ерохина. Это ведущие футболисты команды "Ростов", которую тренировал в последние годы Курбан Бердыев. Не выглядит странным, что такие игроки оказались в качестве свободных агентов? Ведь с ними можно было заключить контракт, а потом выгодно продать, раз уж речь идет о такой купле-продаже, о рынке, о котором вы упоминали.

– Не выглядит странным, потому что мы знаем, что долгое время эти ребята не получали денег. И то, что с ними как-то понемножку расплатились, а может, еще что-то им должны, по большому счету, это было связано с тем, что они играли в Еврокубках с сильными командами, зарабатывали через это, и Курбан Бердыев с ними расплачивался. И я думаю, именно тогда, учитывая, что ростовский край не смог финансирование обеспечить, была договоренность о том, что эти ребята потом уйдут бесплатно. Я не особенно верю в то, что они бесплатно уходят, но наверное, все-таки в этом есть что-то: ребята, если вы захотите потом уйти, и клуб "Ростов" ничего за вас не получит, вы уйдете бесплатно, даже если с вами не расплатились. Поэтому здесь фифти-фифти, как говорится, мы вам, а вы нам.

–​ Складывается впечатление все-таки, что "Зенит" опять пытается прибрать всех мало-мальски играющих российских игроков. Контрастом в этом сезоне выглядит трансферная политика "Спартака" – он почти никого не купил. Если говорить о "Рубине", куда вернулся Бердыев, то вообще такое ощущение, что команда готовится к сезону в обстановке секретности. Можем ли мы ожидать большого сюрприза от казанской команды? И способен ли "Спартак" попытаться повторить свой успех прошлого сезона?

Катеначчо, знаменитую итальянская оборонительную систему, никто не отменял, и никто лучше ничего не сделал

– Ну то, что "Спартак" будет стремиться повторить, да. Но вот давайте посмотрим. Вот вы говорите о том, что "Спартак" никого не докупил, но зимой были куплены Селихов, Тигиев, сейчас Тегиева полностью забрали из "Сибири". И если вначале защита была одна, то уже в конце прошлого сезона тот же Кутепов не играл, Боккетти не играл. Все равно там два состава защитников есть. Вы знаете, итальянские тренеры, итальянские футболисты, которые играют в обороне, они с детства обучены этому. Катеначчо, знаменитую итальянская оборонительную систему, никто не отменял, и никто лучше ничего не сделал. Что касается нападения, то в какой российской команде есть такие два форварда, как Зе Луиш и Адриано? Есть два человека, которые ведут игру, это Попов, и Жано. Вопрос только в том, чтобы еще больше усовершенствовать игру команды. Конечно, хорошие игроки – за ними гоняются, и понятно, что они не испортят ничего. Но, с другой стороны, даже в полузащите у них на каждое место есть хорошие игроки, да еще и "Спартак"-2 существует, из которого все время ребят берут на сборы и их наигрывают.

Теперь по поводу "Рубина". Когда Станислава Черчесова назначали тренером сборной, все стали говорить, что надо было не его, а Бердыева. Но надо понять одну вещь: Бердыев – хороший тренер, великолепный тренер, вопросов нет, но он "на долгую" тренер. Наверное, у него получилось бы лучше что-то сделать, скажем, оборону выстроить. Но ему надо работать с командой 24 часа в сутки и 365 дней в году. А сборная – это немножко другое. Ведь в том же "Ростове", где мы восхищаемся его работой, когда он пришел в первый раз, через полгода они были на грани вылета. И только потом, благодаря тому, что были Нобоа, Полоз, Бухаров, с которыми он работал, он опять сделал то, что он везде делает – такую организованную игру команды. Поэтому ждать, что буквально в этом году в "Рубине" что-то такое будет, не стоит.

–​ В межсезонье вновь заговорили об идее ужесточения лимита на легионеров в российском футболе. Как вы относитесь к этой идее?

Одно дело – попросить денег и купить кого-то, а другое – взять, посмотреть свою школу хорошенечко

– Я давно говорю о том, что это нужно сделать. На поле должны выходить 3-4 иностранца, не больше. И я вам объясню почему. Потому что нынешний лимит – 6 иностранцев, выходящих на поле, – он развращает тренеров команд. Им не надо никого готовить, никого не надо воспитывать, и никого учить в футбол играть не надо. Им надо приходить к президентам клубов, в организации, такие как ВТБ, как "Газпром", и просить денег. Это разные задачи. Одно дело – попросить денег и купить кого-то, а другое – взять, посмотреть свою школу хорошенечко. Ведь, в конце концов, не может быть, чтобы в большой такой стране талантов не было!

Мы сегодня видим скуднейшее количество российских хороших футболистов. Я был на "Прямой линии" с Путиным, и он там очень важную вещь сказал: "Я разговаривал со многими иностранными специалистами, и они мне сказали: у вас не готовят футболистов, потому что у вас есть возможность их купить". Притом покупают-то не за свои деньги ( ну, может быть, два человека какие-то покупают за свои деньги), а за государственные деньги, при вот этих государственных компаниях находящиеся. Для меня, как для человека, сыгравшего более 50 матчей в сборной страны, на Чемпионатах мира, Олимпийских играх, самой главной командой страны является сборная страны. И более того, и рейтинги определяют по выступлению сборной страны. И с этой точки зрения, я уверен, что нам надо уйти от практики такой: а давайте деньги, я куплю! А надо прийти к тому, чтобы тренеры говорили: вот это мой воспитанник, он талантлив, я его доведу до ума. И доводили бы до ума. Вот тогда было бы по-другому совершенно.

–​ А не получится ли, что сборная начнет показывать лучшие результаты, а уровень Чемпионата России резко понизится, интерес к нему понизится? Ну, и конечно, просто можно будет забыть о победах на европейском клубном уровне.

– Ну, во-первых, о каких победах на клубном уровне в последнее время, когда дармовые деньги пошли в наш футбол, вы говорите? Я что-то не помню никаких побед.

–​ "Зениту" ставились большие задачи, он как-то выиграл даже Кубок УЕФА.

Футболисты растут в соперничестве, в хороших играх, когда они играют в основном составе, когда они играют с сильными командами

– Задачи-то ставились, но выполнялись ли они – вот вопрос. Тратились большие деньги, а они не выполнялись. Тогда вопрос встает так: если это не дает результата, давайте непопулярными методами заниматься. Недавно совершенно президент ЦСКА Евгений Гинер большое интервью дал "Спорт-Экспрессу". Он прошелся по бывшему тренеру ЦСКА и сборной Леониду Слуцкому за то, что тот совершенно молодыми не занимался. Но самое главное он сказал, что наш чемпионат не дает возможности, и я с ним полностью согласен, вырастить хорошего футболиста. Футболисты растут в соперничестве, в хороших играх, когда они играют в основном составе, когда они играют с сильными командами. Но есть лишь "Зенит", "Спартак" и ЦСКА, матчи между которыми играются с запредельным настроем. А потом они едут и с Томском играют, потом играют с Оренбургом, еще с кем-то… И они не играют каждый раз на пределе возможностей, как это происходит, к примеру, в Англии в каждом туре. Этого у нас совершенно нет, – подчеркивает Евгений Ловчев.

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