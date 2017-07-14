Непопулярными методами

Матчем за Суперкубок России между столичными командами – нынешним чемпионом страны "Спартаком" и обладателем кубка "Локомотивом" – 14 июля стартует новый сезон в российском футболе. Первые игры чемпионата в Премьер-лиге, который в последние годы проводится по системе "осень-весна" состоятся 15 июля. Сезон начинается на фоне разговоров о необходимости ужесточить лимит на участие в российских командах иностранных игроков – ради будущих успехов сборной России.

В межсезонье самые большие изменения произошли в петербургском "Зените", который, несмотря на большие финансовые вливания в клуб, два года подряд завоевывал лишь бронзовые медали и не получал права на участие в Лиге Чемпионов. Новым тренером команды назначен итальянец Роберто Манчини, сменивший румына Мирче Луческу. Генеральным директором клуба вновь стал Сергей Фурсенко, вместе с ним в "Зенит" на должность спортивного директора вернулся Константин Сарсания – оба занимали эти посты, когда "Зенит" добивался самых больших своих успехов, среди которых – победа в кубке УЕФА и в матче за Суперкубок Европы. Фурсенко и Сарсания обещают в кратчайшие сроки преобразить команду, не выполнявшую в последние годы поставленные перед ней задачи.

"Зенит" немедленно развернул активную деятельность на трансферном рынке, купив как иностранных, так и российских футболистов, в том числе ведущих игроков "Ростова" – Кристиана Нобоа, Дениса Терентьева, Дмитрия Полоза и Александра Ерохина. Последние двое перешли в "Зенит" в качестве свободных агентов. Это немедленно породило разговоры о том, что петербургская команда хочет ослабить своих конкурентов, перекупая лучших российских игроков, дефицит которых очень ощущается в российском футболе из-за действующего лимита на легионеров. Одновременно "Зенит", похоже, собирается избавиться от нескольких закупленных еще недавно и за немалые деньги игроков, в том числе – от подававшего когда-то большие надежды Александра Кокорина. По сообщениям в прессе, он не понравился своему новому тренеру "недостаточной агрессивностью в завершающей стадии атаки".

"Спартак" же вел себя на трансферном рынке настолько спокойно, что многие наблюдатели предположили отсутствие средств у команды. Ходили слухи, что в "Спартак" перейдет лучший бомбардир российского чемпионата последних двух сезонов Федров Смолов, но они не оправдались.

Заметным событием в межсезонье стало возвращение в казанский "Рубин" Курбана Бердыева, под руководством которого команда не раз становилась чемпионом. Кстати именно Бердыев неофициально руководил тем "Ростовым", который год назад преградил "Зениту" путь в Лигу Чемпионов, а потом запомнился победой над "Баварией" и успешной игрой с другими европейскими грандами.

Ну а ужесточение лимита на легионеров ради возможного улучшения качества игры сборной стало темой обсуждения даже на недавней "Прямой линии" Владимира Путина – он идею поддержал. А значит решения по этому поводу можно ожидать уже скоро, полагает собеседник Радио Свобода – спортивный обозреватель, в прошлом игрок московского "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев.

–​ После того, как главным тренером "Зенита" стал Роберто Манчини, а Сергей Фурсенко и Константин Сарсания вновь возглавили администрацию "Зенита", на трансферном рынке началась невиданная в последние годы активность. Она обсуждается в спортивной российской прессе. Зенит опять скупает игроков в огромном количестве, продает тоже. Вы видите логику в селекционной деятельности "Зенита?" Что это, построение команды на Лигу чемпионов, может быть, ослабление конкурентов в Чемпионате России?

Иностранные тренеры не будут выращивать российских футболистов, они приходят "делать результаты"

– У меня на радио были программы, и мне звонили люди из Питера и говорили: "Мы не любим этот "Зенит". Мы любили "Зенит", когда играли Аршавин, Кержаков, Быстров, Игонин, Малафеев..." Я пять человек вам назвал, а там были и другие воспитанники Питера. И люди говорили именно о том, что "любят питерцев". В какой-то момент, когда совсем сблизились "Зенит" и "Газпром" с его деньгами, Питер захотел соперничать с Москвой. И пошел путем приглашения иностранных футболистов и иностранных тренеров. Иностранные тренеры не будут выращивать российских футболистов, они приходят "делать результаты". Неслучайно сейчас после провалов – два раза третьи места, задачи, которые ставились в Лиге чемпионов, чуть ли ни выиграть ее, не выполнены – вернули обратно Фурсенко, назначили Манчини. А Фурсенко когда-то уже вел переговоры с Манчини по поводу того, чтобы тот возглавил сборную России. И сейчас вернулся к тому, чтобы пригласить его вместе с Сарсания.

Манчини приходит не для того чтобы кого-то выводить на какой-то уровень, укреплять сборную России к чемпионату мира. Он приходит выполнить задачу. И, естественно, сразу ставит вопрос о том, что надо укрепить команду, взять того-то и того-то. Теперь о российских футболистах. Иностранцев за большие или небольшие деньги покупают, а здесь ведь практически каждый клуб стал торговым домом. Поэтому можно взять бесплатно игроков из Ростова, а потом продать. Даже если они не подойдут, они создадут во время сборов какой-то ажиотаж, какую-то конкуренцию, а потом можно всегда продать этих людей. Но самое главное, конечно, руководство "Зенита" недовольно, что клуб – не чемпион.

–​ Вы упомянули игроков, которых "Зенит" получил фактически бесплатно, я думаю, что вы имеете в виду Полоза и Ерохина. Это ведущие футболисты команды "Ростов", которую тренировал в последние годы Курбан Бердыев. Не выглядит странным, что такие игроки оказались в качестве свободных агентов? Ведь с ними можно было заключить контракт, а потом выгодно продать, раз уж речь идет о такой купле-продаже, о рынке, о котором вы упоминали.

– Не выглядит странным, потому что мы знаем, что долгое время эти ребята не получали денег. И то, что с ними как-то понемножку расплатились, а может, еще что-то им должны, по большому счету, это было связано с тем, что они играли в Еврокубках с сильными командами, зарабатывали через это, и Курбан Бердыев с ними расплачивался. И я думаю, именно тогда, учитывая, что ростовский край не смог финансирование обеспечить, была договоренность о том, что эти ребята потом уйдут бесплатно. Я не особенно верю в то, что они бесплатно уходят, но наверное, все-таки в этом есть что-то: ребята, если вы захотите потом уйти, и клуб "Ростов" ничего за вас не получит, вы уйдете бесплатно, даже если с вами не расплатились. Поэтому здесь фифти-фифти, как говорится, мы вам, а вы нам.

–​ Складывается впечатление все-таки, что "Зенит" опять пытается прибрать всех мало-мальски играющих российских игроков. Контрастом в этом сезоне выглядит трансферная политика "Спартака" – он почти никого не купил. Если говорить о "Рубине", куда вернулся Бердыев, то вообще такое ощущение, что команда готовится к сезону в обстановке секретности. Можем ли мы ожидать большого сюрприза от казанской команды? И способен ли "Спартак" попытаться повторить свой успех прошлого сезона?

Катеначчо, знаменитую итальянская оборонительную систему, никто не отменял, и никто лучше ничего не сделал

– Ну то, что "Спартак" будет стремиться повторить, да. Но вот давайте посмотрим. Вот вы говорите о том, что "Спартак" никого не докупил, но зимой были куплены Селихов, Тигиев, сейчас Тегиева полностью забрали из "Сибири". И если вначале защита была одна, то уже в конце прошлого сезона тот же Кутепов не играл, Боккетти не играл. Все равно там два состава защитников есть. Вы знаете, итальянские тренеры, итальянские футболисты, которые играют в обороне, они с детства обучены этому. Катеначчо, знаменитую итальянская оборонительную систему, никто не отменял, и никто лучше ничего не сделал. Что касается нападения, то в какой российской команде есть такие два форварда, как Зе Луиш и Адриано? Есть два человека, которые ведут игру, это Попов, и Жано. Вопрос только в том, чтобы еще больше усовершенствовать игру команды. Конечно, хорошие игроки – за ними гоняются, и понятно, что они не испортят ничего. Но, с другой стороны, даже в полузащите у них на каждое место есть хорошие игроки, да еще и "Спартак"-2 существует, из которого все время ребят берут на сборы и их наигрывают.

Теперь по поводу "Рубина". Когда Станислава Черчесова назначали тренером сборной, все стали говорить, что надо было не его, а Бердыева. Но надо понять одну вещь: Бердыев – хороший тренер, великолепный тренер, вопросов нет, но он "на долгую" тренер. Наверное, у него получилось бы лучше что-то сделать, скажем, оборону выстроить. Но ему надо работать с командой 24 часа в сутки и 365 дней в году. А сборная – это немножко другое. Ведь в том же "Ростове", где мы восхищаемся его работой, когда он пришел в первый раз, через полгода они были на грани вылета. И только потом, благодаря тому, что были Нобоа, Полоз, Бухаров, с которыми он работал, он опять сделал то, что он везде делает – такую организованную игру команды. Поэтому ждать, что буквально в этом году в "Рубине" что-то такое будет, не стоит.

–​ В межсезонье вновь заговорили об идее ужесточения лимита на легионеров в российском футболе. Как вы относитесь к этой идее?

Одно дело – попросить денег и купить кого-то, а другое – взять, посмотреть свою школу хорошенечко

– Я давно говорю о том, что это нужно сделать. На поле должны выходить 3-4 иностранца, не больше. И я вам объясню почему. Потому что нынешний лимит – 6 иностранцев, выходящих на поле, – он развращает тренеров команд. Им не надо никого готовить, никого не надо воспитывать, и никого учить в футбол играть не надо. Им надо приходить к президентам клубов, в организации, такие как ВТБ, как "Газпром", и просить денег. Это разные задачи. Одно дело – попросить денег и купить кого-то, а другое – взять, посмотреть свою школу хорошенечко. Ведь, в конце концов, не может быть, чтобы в большой такой стране талантов не было!

Мы сегодня видим скуднейшее количество российских хороших футболистов. Я был на "Прямой линии" с Путиным, и он там очень важную вещь сказал: "Я разговаривал со многими иностранными специалистами, и они мне сказали: у вас не готовят футболистов, потому что у вас есть возможность их купить". Притом покупают-то не за свои деньги ( ну, может быть, два человека какие-то покупают за свои деньги), а за государственные деньги, при вот этих государственных компаниях находящиеся. Для меня, как для человека, сыгравшего более 50 матчей в сборной страны, на Чемпионатах мира, Олимпийских играх, самой главной командой страны является сборная страны. И более того, и рейтинги определяют по выступлению сборной страны. И с этой точки зрения, я уверен, что нам надо уйти от практики такой: а давайте деньги, я куплю! А надо прийти к тому, чтобы тренеры говорили: вот это мой воспитанник, он талантлив, я его доведу до ума. И доводили бы до ума. Вот тогда было бы по-другому совершенно.

–​ А не получится ли, что сборная начнет показывать лучшие результаты, а уровень Чемпионата России резко понизится, интерес к нему понизится? Ну, и конечно, просто можно будет забыть о победах на европейском клубном уровне.

– Ну, во-первых, о каких победах на клубном уровне в последнее время, когда дармовые деньги пошли в наш футбол, вы говорите? Я что-то не помню никаких побед.

–​ "Зениту" ставились большие задачи, он как-то выиграл даже Кубок УЕФА.

Футболисты растут в соперничестве, в хороших играх, когда они играют в основном составе, когда они играют с сильными командами

– Задачи-то ставились, но выполнялись ли они – вот вопрос. Тратились большие деньги, а они не выполнялись. Тогда вопрос встает так: если это не дает результата, давайте непопулярными методами заниматься. Недавно совершенно президент ЦСКА Евгений Гинер большое интервью дал "Спорт-Экспрессу". Он прошелся по бывшему тренеру ЦСКА и сборной Леониду Слуцкому за то, что тот совершенно молодыми не занимался. Но самое главное он сказал, что наш чемпионат не дает возможности, и я с ним полностью согласен, вырастить хорошего футболиста. Футболисты растут в соперничестве, в хороших играх, когда они играют в основном составе, когда они играют с сильными командами. Но есть лишь "Зенит", "Спартак" и ЦСКА, матчи между которыми играются с запредельным настроем. А потом они едут и с Томском играют, потом играют с Оренбургом, еще с кем-то… И они не играют каждый раз на пределе возможностей, как это происходит, к примеру, в Англии в каждом туре. Этого у нас совершенно нет, – подчеркивает Евгений Ловчев.