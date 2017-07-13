В Великобритании опубликован законопроект об отмене вступления в ЕС

В Великобритании опубликован законопроект об отмене "Закона о европейских сообществах 1972 года" о британском вступлении в Европейский союз. Если законопроект будет принят, то он переведет законодательство Великобритании в статус местного. После этого депутаты парламента смогут голосовать за отмену мер ЕС без участия Брюсселя.

Британский министр по Брекзиту Дэвид Дэвис заявил, что этот законопроект предусматривает "максимум определенности, целостности и контроля".

Ранее премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Тереза Мэй заявила, что намерена добиться того, чтобы законопроект был принят парламентом без каких-либо правок. Представители Лейбористской партии и либерал-демократы заявили, что в нынешнем вид законопроект не получит их поддержку.

У кабинета Мэй имеется большинство голосов в парламенте. Этого консерваторы добились благодаря соглашению с юнионистами, обещавшими поддержку тори в парламенте в обмен на финансовую помощь Северной Ирландии в размере миллиарда фунтов стерлингов.Мэй была вынуждена пойти на это, поскольку на досрочных выборах 8 июня ее партия потеряла большинство в Палате общин. В интервью радиостанции Би-би-си премьер-министр заявила, что результаты выборов настолько шокировали ее, что она "не смогла сдержать слез". Мэй пояснила, что не считала свою предвыборную кампанию идеальной, однако доверяла рейтингам и надеялась увеличить число мест для консерваторов в парламенте.

Переговоры по Брекзиту между Брюсселем и Лондоном начались 19 июня. Ожидается, что процесс выхода Великобритании из ЕС может занять около двух лет. В Брюсселе считают, что для покрытия предшествующих обязательств по членству в Евросоюзе Великобритания должна заплатить от 60 до 100 миллиардов евро. Лондон эти требования отвергает.