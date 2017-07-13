Европейский университет в Петербурге попросит новую лицензию

Европейский университет в Санкт-Петербурге планирует оформить новую лицензию не дожидаясь решения суда по аннулированию старой. Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на руководителя аппарата ректора вуза Аллу Самолетову.

В марте Арбитражный суд Ленинградской области лишил лицензии Европейский университет, удовлетворив иск Рособрнадзора. В прошлом году в ходе проверки в вузебыли выявлены 120 нарушений, некоторые из которых не были устранены в установленные судом сроки. 9 декабря 2016 года учебное заведение лишили права осуществлять образовательную деятельность. Вскоре после этого лицензию университета временно возобновили, и занятия в нем продолжились до вынесения решения суда.

Европейский университет был основан в 1994 году при поддержке первого мэра Петербурга Анатолия Собчака. Одним из учредителей вуза является бывший министр финансов Алексей Кудрин. В вузе по программам магистратуры и аспирантуры учатся около 200 студентов.

