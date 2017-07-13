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В Малайзии надеются скоро узнать имена причастных к катастрофе рейса MH17

Министр транспорта Малайзии Льоу Тионг Лай

Власти Малайзии выражают надежду, что имена подозреваемых в причастности к гибели малайзийского "Боинга" в небе над Донбассом будут объявлены до конца 2017 года. Министр транспорта Малайзии выступил сегодня в Куала-Лумпуре перед журналистами. Ранее он также беседовал с родственниками жертв авиакатастрофы.

Министр заявил, что расследование продолжается.

В Малайзии надеются скоро узнать имена причастных к катастрофе рейса MH17
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Самолет, на борту которого находились 298 человек, летевший рейсом MH 17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой "Бук" в июле 2014 года в небе над восточными районами Украины.

Самолет "Боинг-777" был сбит ракетой "Бук" российского производства над районом Восточной Украины, который контролировали пророссийские сепаратисты. Такой вывод был сделан в докладе Совета безопасности Нидерландов, опубликованном в октябре 2015 года.

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