В Париже начались переговоры Эммануэля Макрона и Дональда Трампа

В Париже начались переговоры президентов Франции и США Эммануэля Макрона и Дональда Трампа.
Трамп посещает Францию через несколько недель после переговоров Макрона с президентом России Владимиром Путиным.
Журналисты отмечают, что рейтинг популярности президента США во Франции значительно ниже, чем рейтинг Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Дональд Трамп прибыл в Париж по приглашению Эммануэля Макрона на празднование Дня взятия Бастилии, которое отмечается 14 июля.
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