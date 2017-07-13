В Париже начались переговоры Эммануэля Макрона и Дональда Трампа

В Париже начались переговоры президентов Франции и США Эммануэля Макрона и Дональда Трампа.

Трамп посещает Францию через несколько недель после переговоров Макрона с президентом России Владимиром Путиным.

Журналисты отмечают, что рейтинг популярности президента США во Франции значительно ниже, чем рейтинг Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Дональд Трамп прибыл в Париж по приглашению Эммануэля Макрона на празднование Дня взятия Бастилии, которое отмечается 14 июля.