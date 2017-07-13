Израиль и Палестинская автономия заключили соглашение по питьевой воде

Израиль и Палестинская автономия подписали соглашение по питьевой воде. Об этом объявил в четверг посланник президента США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт. При этом он отказался ответить на вопрос о том, поспособствует ли это возобновлению мирных переговоров между сторонами, прерванных в 2014 году.

На своей первой пресс-конференции в Иерусалиме Гринблатт заявил, что достигнута договорённость об увеличении ежегодных поставок Израилем питьевой воды палестинцам - с 20 до 30 миллионов кубометров.

Соглашение подписано в рамках "водного проекта" - плана построить туннельный водовод от Красного моря к Мёртвому протяжённостью около 200-т километров и опреснительного завода в иорданском порту Акаба. Проект финансируется Всемирным банком. Его главные цели - увеличить снабжение питьевой водой Иордании, Израиля и палестинских территорий, а также предотвратить высыхание Мёртвого моря.



