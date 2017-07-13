Дональд Трамп и Эммануэль Макрон завершили переговоры в Париже ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Президент Франции Эммануэль Макрон принял в четверг в Париже президента США Дональда Трампа и провёл с ним переговоры. Оба политика ответят на вопросы журналистов в Париже. Сегодняшняя пресс-конференция станет первой встречей Трампа с журналистами после недавней публикации сведений о встрече сына президента с российским адвокатом во время президентской кампании в 2016 году.

Смотрите прямую видеотрансляцию с пресс-конференции президентов Франции и США:

В пятницу Дональд Трамп Трамп будет участвовать в торжествах по случаю национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии, а также 100-летия вступления американских войск в Первую мировую войну. В ежегодном параде будут участвовать как французские, так и американские военнослужащие.

Год назад Трамп оценил ситуацию в Париже как "вышедшую из-под контроля" из-за действий террористов. Позднее он предположил, что атаки экстремистов "Исламского государства" негативно отразились на Париже, как туристическом центре мирового класса.