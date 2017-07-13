ЕС дал Венгрии месяц на изменение закона против университета Сороса

Европейский Союз дал Венгрии месяц на то, чтобы урегулировать ситуацию с законом об образовательных учреждениях, который противоречит европейским нормам. Если Будапешт не выполнит это требование, ЕС обратится в суд, заявил в четверг заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

ЕС и оппоненты принятого в апреле закона считают, что он направлен на закрытие Центрально-Европейского университета в Будапеште, который финансируется американским филантропом венгерского происхождения Джорджем Соросом. Сторонники венгерского премьер-министра Виктора Орбана считают университет оплотом либеральной оппозиции.

(Согласно принятому закону, все работающие в Венгрии иностранные вузы должны предлагать аналогичные образовательные программы и иметь кампусы в странах, которые их открыли.)

В чеверг же Евросоюз проиинформировал Венгрию, что принятый ею закон об ограничении финансирования неправительственных организаций не соответствует правилам ЕС.