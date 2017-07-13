В Псковской области ФСБ задержала журналистов трех изданий

В Псковской области сотрудники пограничного управления ФСБ задержали журналистов Русской службы Би-би-си, "Московского комсомольца", "Псковской губернии", имена которых не сообщаются, а также бывшего депутата Гдовского районного собрания Алексея Малова.

Как сообщил главный редактор "МК в Пскове" Павел Дмитриев, один из местных жителей, который обращался на сайт губернатора области Андрея Турчака по поводу присоединения гдовских деревень к Ленинградской области, назвал Би-би-си "вражеским СМИ" и вызвал пограничников.

Сейчас задержанные находятся на погранзаставе, где на них составляют акт за нахождение на пограничной территории без спецпропусков.

12 июня жители нескольких деревень Гдовского района области на сайте губернатора рассказали о желании провести референдум о перенесении этих населенные пунктов в состав Ленинградской области.