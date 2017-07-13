Осужденный имам Махмуд Велитов госпитализирован

В Москве бывший имам мечети "Ярдам" Махмуд Велитов, осужденный за публичное оправдание терроризма, госпитализирован в больницу при СИЗО, сообщает ТАСС.

Адвокат Велитова Дагир Хасавов рассказал агентству, что его подзащитный – инвалид второй группы, он перенес инсульт и инфаркт. Хасавов сообщил, что будет просить для Велитова изменения меры пресечения.

В апреле суд приговорил Велитова к трем годам лишения свободы. По версии следствия, в сентябре 2013 года Велитов произнес в мечети речь, "направленную на формирование положительного отношения" к покойному Абдулле Гапаеву – одному из членов запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир". Велитов свою вину отрицает.

Велитов был задержан в июле 2016 года. Сначала он находился под домашним арестом, затем ему смягчили меру пресечения и перевели под подписку о невыезде.

