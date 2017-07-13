Глава Еврокомиссии призвал Украину усилить борьбу с коррупцией

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвал Украину усилить борьбу с коррупцией, которая мешает стране добиться соответствия европейским нормам.

Выступая на пресс-конференции в Киеве по итогам саммита Украина – ЕС, Юнкер сообщил о достижении договоренности с украинским лидером Петром Порошенко о создании специальной правовой структуры по борьбе с коррупцией.

Порошенко, со своей стороны, выразил надежду на дальнейшую интеграцию с Евросоюзом – в частности, на вступление Украины в Европейский таможенный союз и присоединение к Шенгенскому соглашению. В ходе брифинга украинский лидер призвал начать подготовку "дорожной карты" для реализации этих целей.

Ранее в четверг Дональд Туск передал Порошенко решение о ратификации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. ЕС полностью утвердил документ 11 июля. Соглашение вступит в силу 1 сентября.

19-й саммит Украина – ЕС, проходивший в Киеве 12–13 июля, завершился без итогового совместного заявления о перспективах сближения Киева с Брюсселем. Порошенко настаивал на включении в текст документа цитаты из соглашения об ассоциации о перспективах вступления его страны в ЕС. Туск и Юнкер были против. Кроме того, Нидерланды потребовали добавить в проект заявления пункты о новых ограничениях для Украины. Как пишет украинское издание "Европейская правда", речь, в частности, идет о положении документа саммита ЕС в декабре 2016 года, в котором говорится, что соглашение об ассоциации не является основанием для предоставления статуса кандидата на вступление в Европейский союз.