Лидер лейбористов, лидеры Шотландии и Уэльса встретились с Мишелем Барнье

Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин, первые министры Шотландии и Уэльса – Никола Стерджент и Каруин Джонс встретились в четверг в Брюсселе с главой европейской делегации на переговорах по Брекзиту Мишелем Барнье.

Британские представители подчеркнули, что это был обмен мнениями, а не переговоры. Барнье, со своей стороны, подчеркнул, что официальные переговоры ведет только с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Корбин, Стерджент и Джонс сообщили, что стремятся сохранить тесные связи с ЕС, чтобы защитить рабочие места.

Ранее в четверг британское правительство обнародовало законопроект о выходе из Евросоюза (Брекзит). Документ предусматривает отмену в будущем действия акта о Европейских сообществах 1972 года, на основании которого страна вступила в Европейский союз, а также замену законов Евросоюза британскими.

Лейбористы, либерал-демократы и Шотландия заявили, что не поддержат законопроект.

Начавшиеся 19 июня переговоры Лондона и Брюсселя о выходе Великобритании из Евросоюза продлятся два года.