Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Дороги к свободе

Новые борцы с коррупцией. Эфир в 16:05

Гость программы - председатель наблюдательного совета Национального агентства по предотвращению коррупции в Украине Виктор Таран

Как работают новые антикоррупционные структуры в Украине? Виталий Портников расспрашивает об этом председателя наблюдательного совета Национального агентства по предотвращению коррупции Виктора Тарана. Эфир в 16:05.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG