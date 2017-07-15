Новые борцы с коррупцией. Эфир в 16:05

Гость программы - председатель наблюдательного совета Национального агентства по предотвращению коррупции в Украине Виктор Таран
Как работают новые антикоррупционные структуры в Украине? Виталий Портников расспрашивает об этом председателя наблюдательного совета Национального агентства по предотвращению коррупции Виктора Тарана. Эфир в 16:05.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.