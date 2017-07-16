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Археология

Чудо на колесах. Эфир в 20:05

Спортивный комментатор Всеволод Соловьев и архитектор, урбанист Илья Заливухин о двухсотлетии велосипеда

В эти дни исполняется 200 лет одному из самых важных изобретений человечества - велосипеду. Для целых стран и городов он стал основным видом транспорта, однако в России не прижился, то ли из-за бескрайних просторов, то ли из-за сурового климата. Как сделать российские города дружелюбными для велосипедистов и развить массовую велосипедную культуру?

В гостях у Сергея Медведева - спортивный комментатор Всеволод Соловьев и архитектор, урбанист Илья Заливухин. Эфир в 20:05

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Футурошок", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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