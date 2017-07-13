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Верховная Рада разрешила арестовать Михаила Добкина

Депутат Верховной Рады Михаил Добкин

В Киеве Верховная Рада Украины в четверг дала разрешение на привлечение к уголовной ответственности и арест депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина. Его подозревают в аферах с землей, сообщает "Украинская правда".

По словам генпрокурора Юрия Луценко, прокуратура обратится в суд для избрания меры пресечения Добкину 14 июля. Сам депутат, выступая в Раде, заявил, что его дело "развалится в суде".

Добкина подозревают в содействии мошенничеству с целью завладения земельными участками в Харькове.

Во времена президентства Виктора Януковича Добкин был главой администрации Харьковской области, баллотировался на президентских выборах на Украине осенью 2014 года.

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