В Канаде попал в больницу 39-й президент США Джимми Картер

39-й президент США Джимми Картер попал в Канаде в больницу с обезвоживанием.
Его доставили в клинику в городе Виннипег, на юге Канады. Медики сообщают, что угрозы для жизни нет.
92-летний Картер и его жена Розалинн – участники благотворительной программы Habitat for Humanity ("Среда обитания человечности"). Главная цель проекта – построить 150 домов для нуждающихся жителей Канады в честь 150-летия страны, которое отмечается в этом году.
В 2015 году у Джимми Картера была обнаружена меланома, которая захватила мозг, но в 2016-м он объявил, что больше не нуждается в лечении.
Президентство Картера (1977–1981) было отмечено тем, что многие важные внешнеполитические решения принимались исходя из необходимости уважать права человека.
В 2002 году Джимми Картер был удостоен Нобелевской премии мира за достижения в области борьбы за права человека.
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