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Трамп готов пригласить Путина в Белый дом, но не сейчас

Владимир Путин и Дональд Трамп (Гамбург, 7 июля 2017 г.)

Президент США Дональд Трамп заявил, что пригласит российского лидера Владимира Путина в Вашингтон, но не сейчас.

Как сообщается в пресс-релизе Белого дома, обнародованном только 13 июля, американский лидер сказал об этом на пресс-конференции, которую давал на борту своего самолёта по пути из Вашингтона в Париж, куда летел на переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

12 июля в интервью Reuters Трамп ещё раз подчеркнул, что во время его первой личной встречи с Путиным 7 июля в Гамбурге российский лидер отверг причастность Кремля к попыткам вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году. По словам Трампа, он обсуждал с Путиным этот вопрос в течение 20-25 минут в ходе более, чем двухчасовой беседы.

Встреча Трампа и Путина проходила в кулуарах саммита "Группы 20-и" в Гамбурге.

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