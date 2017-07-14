Правозащитнику Рафису Кашапову установили надзор на восемь лет

Председателю Татарского общественного центра Рафису Кашапову, которому был вынесен первый в России приговор по обвинению в призывах к сепаратизму через интернет, назначили восемь лет административного надзора после выхода из колонии. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

В течение всего этого срока Кашапову придется отмечаться в полиции. В случае нарушения предписания, в отношении активиста могут возбудить уголовное дело.

В сентябре 2015 года суд признал 57-летнего Рафиса Кашапова виновным в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России и в возбуждении ненависти либо вражды с использованием сети интернет и приговорил к трем годам колонии. Согласно обвинению, Кашапов размещал на странице в социальной сети "ВКонтакте" информационные материалы, в которых он называл присоединение Крыма к России оккупацией и обвинял российские власти в притеснении крымских татар.

Кашапов обжаловал приговор в Конституционном суде России и Европейском суде по правам человека..

Правозащитный центр "Мемориал" признал Кашапова политзаключенным.

