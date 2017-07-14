В Париже проходят торжества по случаю Дня взятия Бастилии

В Париже проходят торжества по случаю главного национального праздника – Дня взятия Бастилии. В военном параде по случаю праздника приняли участие более трех с половиной тысяч военнослужащих.

В этом году отмечается также столетняя годовщина вступления США в Первую мировую войну, поэтому по Елисейским полям прошли и американские пехотинцы и моряки. Кроме того, американские военные самолеты были задействованы в воздушной части парада.

Накануне торжеств по поводу Дня взятия Бастилии в Париж прибыл президент США Дональд Трамп. В тот же день он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. После переговоров Трамп написал в своем твиттере, что дружба между американским и французским народами несокрушима.

Вечером на Марсовом поле пройдет концерт классической музыки. Национальный оркестр Франции выступит под управлением российского дирижера Валерия Гергиева.

В Париже приняты усиленные меры безопасности. Задействованы тысячи полицейских и жандармов, американская разведка и непосредственно охрана Трампа. Ровно год назад в Ницце произошел теракт. Тогда погибли 86 человек. Власти считают, что риск террористической угрозы по-прежнему высок.