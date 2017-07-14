"Он темы с Господом забивает крестом". Эфир в 19:05

Почему президент Путин крестится чаще патриарха Кирилла? А также страсть народа к мощам, разгром начальством "Нуреева", легитимация Навальным Гиркина и другие актуальные темы, включая новую книгу гостя - писателя Дмитрия Глуховского. Ведущая Елена Рыковцева. Эфир в 19.00

Опрос москвичей, который к этому эфиру попросил провести писатель: Будет ли в России новая революция?