"Он темы с Господом забивает крестом". Эфир в 19:05

Писатель Дмитрий Глуховский – о верующем Путине и запрещенном "Нурееве"
Почему президент Путин крестится чаще патриарха Кирилла? А также страсть народа к мощам, разгром начальством "Нуреева", легитимация Навальным Гиркина и другие актуальные темы, включая новую книгу гостя - писателя Дмитрия Глуховского. Ведущая Елена Рыковцева. Эфир в 19.00
Опрос москвичей, который к этому эфиру попросил провести писатель: Будет ли в России новая революция?
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