На кировских врачей ФСИН завели дело из-за смерти заключенного

Следственное управление в Кировской области возбудило уголовное дело в отношении врачей Федеральной службы исполнения наказаний и областной больницы из-за смерти Амура Хакулова, осужденного по обвинению в нападении на правоохранительные органы в Нальчике в 2005 году. Об этом сообщает интернет-издание "Медиазона" со ссылкой на организацию "Правовая инициатива".

Там уточнили, что медицинских работников подозревают в ненадлежащем исполнении обязанностей, которое привело к смерти тяжелобольного.

Амур Хакулов провел около 10 лет в следственном изоляторе, после чего был приговорен к 20 годам лишения свободы. За время нахождения под стражей у него диагностировали тяжелые заболевания почек.

В марте 2016 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал правительство России незамедлительно обеспечить тяжелобольному Хакулову гемодиализ и принял к рассмотрению его жалобу на условия содержания в СИЗО Нальчика. Ходатайство об освобождении было отклонено кировским судом. Осенью того же года осужденный скончался.

В октябре 2005 года более 200 человек напали на Нальчик. Погибли 15 мирных жителей, 35 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. 95 нападавших были убиты. Верховный суд Кабардино-Балкарии признал 57 человек виновными по делу о нападении на столицу республики.