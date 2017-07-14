Великобритания впервые признала свой долг перед ЕС

Великобритания признала наличие долгов перед Евросоюзом в связи с Брекзитом. Об этом сообщает газета The Financial Times. В заявлении, направленном в парламент Великобритании заместителем министра по делам Брекзита Джойсом Энелэем, отмечается, что Лондон и Брюссель имеют взаимные обязательства, которые необходимо урегулировать.

Ранее британское правительство обнародовало законопроект о выходе из Евросоюза. Документ предусматривает отмену в будущем действия акта о Европейских сообществах 1972 года, на основании которого страна вступила в Европейский союз, а также замену законов Евросоюза британскими.

Лейбористы, либерал-демократы и Шотландия заявили, что не поддержат законопроект.

Переговоры Лондона и Брюсселя о выходе Великобритании из Евросоюза начались 19 июня. Ожидается, что они продлятся два года.