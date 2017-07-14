В Киеве и Одессе прошли обыски по делу экс-министра доходов и сборов

Главная военная прокуратура Украины совместно с Национальной полицией в пятницу провели более 150 обысков, в частности в Киеве и Одессе, в помещениях, принадлежащих экс-министру доходов и сборов Александру Клименко. Ему инкриминируют создание преступной организации, а также "завладение государственным имуществом в особо крупных размерах".

В Киеве обыски прошли, в частности, в бизнес-центре "Гулливер", где размещаются "Радио Вести" и газета "Вести". Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Как заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, в период с 2011 по 2014 год Клименко похитил из госбюджета почти 800 миллионов долларов. Впоследствии через свою компании Unison он потратил их на приобретение на территории Украины десятков квартир, офисов, домов, земельных участков и автомобилей, а также трех этажей в бизнес-центре "Гулливер" и одной тысячи железнодорожных вагонов.

Прокурор добавил, что в "Гулливере" во время обыска был обнаружен секретный офис с документацией компаний бывшего министра. Он также подчеркнул, что в пятницу удалось пресечь выезд основных фигурантов дела Клименко в аннексированный Россией Крым.

Апелляционный суд Киева 8 февраля принял решение о заочном аресте экс-министра доходов и сборов. В 2014 году Клименко был объявлен в международный розыск, однако сейчас его имя не значится в базе Интерпола. Чиновник работал в украинском правительстве в период президентства Виктора Януковича, а после событий Евромайдана бежал в Россию.