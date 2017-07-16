“Поход на мэрию”. Эфир в 18.05

Муниципальные выборы 10 сентября. Что может и чего не может муниципальный депутат? Можно ли одновременно заниматься художественным акционизмом и муниципальной работой? Выборы и богема. “Личное болото” и политическая стагнация, рефлексия и разочарование после протестов 2012 года. Низовая демократия как способ разрушить вертикаль власти. Можно ли лишить государство слишком большого ресурса управления? Эволюция гражданского активиста: от социального волонтерства к постоянной площадке демократии, от культурной гегемонии к горизонтальной коммуникации. Легко ли разговаривать с бабушками “на районе”? Что делать, когда тебя не пускают на встречу против закона о реновации, или когда к тебе пришел чиновник и требует остановить гражданскую инициативу? Коллективная уязвимость как ресурс коллективной силы. “Поход на мэрию” – поэма Кирилла Медведева.

Социолог Александр Бикбов и кандидаты в муниципальные депутаты: Кирилл Медведев, поэт, музыкант рок-группы “Аркадий Коц”, активист Российского социалистического движения (Мещанский район, штаб “Вместе на Мещанке”); Александр Замятин, главный редактор интернет-журнала "Зеркало", социалист (район и штаб Зюзино); Денис Мустафин, художник-акционист, гражданский активист (район и штаб Замоскворечье).

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова