Люксембург первым в Европе узаконил собственность на небесные тела

Люксембург стал первой европейской страной, принявшей закон о собственности на планеты и астероиды.

Закон также регулирует работу частных компаний в области разработки и добычи полезных ископаемых в космосе.

Закон вступит в силу 4 августа.

В прошлом году Люксембург вложил 200 миллионов евро в проекты по извлечению редкоземельных металлов из астероидов.

Страна, больше известная своими банками и финансовым сектором, претендует на одну из ведущих ролей в сфере разработки полезных ископаемых в космосе.

