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Путин считает возможным восстановить экономические связи с Киевом

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин считает, что кризис на Украине продлится до тех пор, пока не иссякнет терпение украинцев.

Выступая в пятницу в Белгородской области, перед работниками Лебединского горно-обогатительного комбината, президент выразил надежду на восстановление экономических связей Москвы и Киева, отметив, что ещё не всё потеряно.

Путин рассказал рабочим, что сняться в фильме Оливера Стоуна его уговорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он мотивировал это известностью американского режиссёра и возможностью рассказать американской аудитории как можно больше о России. Вместе с тем, президент признался, что ещё не посмотрел фильм целиком, а при первой попытке - уснул.

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