В Донбассе ранен депутат Верховной Рады Евгений Дейдей

В Донбассе ранен депутат Верховной Рады Украины Евгений Дейдей.

Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на украинскую генпрокуратуру и военных, депутат фракции "Народный фронт" получил осколочное ранение под Авдеевкой, в зоне военной операции против сепаратистов. Он госпитализирован, сделана операция. Состояние раненого врачи оценивают как стабильное.

11 июля Верховная Рада отклонила запрос генпрокурора о лишении Дейдея неприкосновенности. Депутаты сочли запрос недостаточно обоснованным. Дейдея обвиняют в "незаконном обогащении". По такой статье ему может грозить лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

В 2014-2015 годах Евгений Дейдей служил в добровольческом батальоне "Киев-1".