В Донбассе ранен депутат Верховной Рады Евгений Дейдей

В Донбассе ранен депутат Верховной Рады Украины Евгений Дейдей.
Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на украинскую генпрокуратуру и военных, депутат фракции "Народный фронт" получил осколочное ранение под Авдеевкой, в зоне военной операции против сепаратистов. Он госпитализирован, сделана операция. Состояние раненого врачи оценивают как стабильное.
11 июля Верховная Рада отклонила запрос генпрокурора о лишении Дейдея неприкосновенности. Депутаты сочли запрос недостаточно обоснованным. Дейдея обвиняют в "незаконном обогащении". По такой статье ему может грозить лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
В 2014-2015 годах Евгений Дейдей служил в добровольческом батальоне "Киев-1".
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.