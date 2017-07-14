Убит Абу Сайед - лидер "ИГ в Афганистане"

Убит Абу Сайед - эмир группировки "Исламское государство в Афганистане" ("ИГ", запрещена в России).

Как сообщает Министерство обороны США, он, вместе с ещё несколькими боевиками, погиб 11 июля при ударе по их штабу в афганской восточной провинции Кунар.

Прежний лидер афганской "ИГ" Абдул Хасиб был убит 27 апреля - в ходе совместной операции афганских и американских военных в восточной провинции Нангархар. Его предшественник Хафиз Саид Хан погиб в 2016 году - в результате ракетного удара, нанесённого американским дроном.







