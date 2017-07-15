СМИ: двух полковников ФСБ арестовали по делу о крупной взятке

Двух полковников Федеральной службы безопасности России (ФСБ) арестовали по делу о получении крупной взятки, сообщило в субботу издание "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

По версии следствия, сотрудник центрального аппарата ведомства Андрей Кутернин и его заместитель Алексей Костенков получили около миллиона рублей от руководителя частного охранного предприятия. Взамен они должны были обеспечить контракт на охрану объектов главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при российском министерстве иностранных дел.

Кутернин и Костенков были арестованы некоторое время назад, и им уже продлили сроки содержания под стражей. Сейчас оба обвиняемых находятся в следственном изоляторе. Дело возбуждено по статье о получении взятки государственными служащими; его расследованием занимается военное следственное управление Москвы.