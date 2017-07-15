В Геленджике жильцы дома под снос перекрыли трассу гробами

В районе Геленджика жители многоквартирного дома, отправленного властями по снос, перекрыли федеральную трассу гробами, сообщает "Новая газета".

Участники акции около сорока минут блокировали движение, после чего шестерых из них задержала полиция, к которой присоединились люди в форме казаков.

Дом был построен на участке, изначально предназначенном под некий лабораторный комплекс. Затем землю перевели в жилой фонд, а за застройщиками признали право собственности. Тем не менее в 2015 году власти вынесли решение о сносе дома, в котором прописаны 65 человек. Жильцы винят в этом мэра Виктора Хрестина, пишет корреспондент "Новой газеты".