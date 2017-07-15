Рауль Кастро: никому не удастся сломить кубинскую революцию

Президент Кубы Рауль Кастро подверг критике президента США Дональда Трампа, занявшего более жёсткую позицию по отношению к Кубе, чем предыдущая администрация США.

В первом публичном заявлении 14 июня по поводу ужесточения Вашингтоном условий для поездок туристов и бизнесменов на Кубу, Кастро заявил, что любые попытки "задушить" кубинскую революцию "обречены на провал".

Кубинский лидер подтвердил намерение своего правительства работать в направлении "нормализации отношений" между Гаваной и Вашингтоном.

Дональд Трамп, выступая во Флориде в минувшем месяце, пообещал, что США не снимут санкции с Кубы до освобождения всех политических заключённых и проведения свободных выборов.