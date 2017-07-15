"Дождь": дочь "друга Путина" хочет присоединиться к "Открытой России"

Дочь ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко, которого называют другом президента России, подала заявку на вступление в движение "Открытая Россия", созданное Михаилом Ходорковским. Об этом телеканалу "Дождь" рассказала сама Ольга Литвиненко.

Она уточнила, что собирается заниматься объединением живущих в Европе россиян и работать над проектами по развитию демократии в России.

Руководитель проекта "Открытые выборы" Тимур Валеев подтвердил получение заявки от Литвиненко и допустил, что она будет рассмотрена на заседании федерального совета "Открытой России".

Ольга Литвиненко была депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга, а в 2011 году уехала в Европу. Ее отец обращался с заявлением о похищении дочери. Сам Владимир Литвиненко дважды возглавлял предвыборный штаб Владимира Путина. Он пока не прокомментировал публикацию "Дождя".