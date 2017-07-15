Россия: оппозиция Сирии проявляет "больше гибкости" на переговорах

Россия считает, что на мирных переговорах в Женеве представители сирийской оппозиции стали проявлять больше гибкости.

Они больше не выдвигали требование немедленной отставки президента Башара Асада, сообщил постоянный представитель России при миссии ООН в Женеве Алексей Бородавкин. Российский дипломат отметил появившееся понимание, что сначала нужно достичь мира, а только потом проводить политические реформы.

Бородавкин приветствовал инициативу президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил 14 июля, что уход с поста Башара Асада не является для Франции необходимым условием переговоров по урегулированию конфликта в Сирии.

Российский представитель в целом охарактеризовал завершившиеся в Женеве консультации как конструктивные и выразил надежду на согласование "зон деэскалации" к следующей встрече - в сентябре.

Закрывая в пятницу 7-й раунд переговоров в Женеве, посланник ООН Стаффан де Мистура отметил, что прорывов нет, но он надеется, что в сентябре все участники соберутся, по крайней мере, в одном зале.

