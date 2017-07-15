Посольство США недоумевает - зачем нужен иммунитет российскому центру в Нише

Посольство США в Белграде считает, что нет никакой необходимости наделять дипломатическим статусом сотрудников российского спасательного центра в сербском городе Ниш.

В заявлении посольства, текст которого получило агентство Associated Press, говорится, что американские дипломаты на днях посетили упомянутое учреждение и не увидели там никаких следов той работы, которая нуждается в дипломатической защите. Настоятельные просьбы наделить сотрудников и территорию центра иммунитетом заставляют задуматься о его долгосрочных намерениях, считает американское посольство в Сербии.

Российско-сербский гуманитарный центр в Нише был открыт в 2012 году. Его заявленная цель - помогать в случае чрезвычайных ситуаций. С самого начале он вызвал подозрительное отношение Запада, поскольку расположен менее чем в ста километрах от базы НАТО "Бондстил" в Косове и в 140 километрах от румынского города Девеселу, где находится американский комплекс ПРО наземного базирования.

